Певица Сон Ми выпускает новый музыкальный альбом

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Певица Сон Ми (선미) возвращается с новым музыкальным сингл-альбомом. Пластинка под названием «Воодушевлена» (열이올라요) выйдет вечером 29 июня, передаёт продюсерское агентство ABYSS Company. Это первая работа певицы за последние 10 месяцев, после того как в августе 2021 года она представила третий мини-альбом «1/6» (6분의1). В новую пластинку войдут две музыкальных дорожки – песни «Воодушевлена» и «Юношеское увлечение» (풋사랑). Сон Ми приняла личное участие в написание слов ко двум композициям. В ABYSS Company обратились к поклонникам певицы с просьбой проявить большой интерес к её новой работе. Сон Ми дебютировала в 2007 году в составе группы Wonder Girls (원더걸스), после чего в августе 2013 года начала сольную карьеру.