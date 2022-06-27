Кто сыграет в новом сериале «Смелая родня»

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Телеканал KBS2 назвал главный актёрский состав, который примет участие в съёмках нового сериала «Смелая родня» (삼남매가 용감하게). На роли приглашены актриса Ли Ха На (이하나) и актёр Им Чжу Хван (임주환). Актриса Ли Ха На сыграет роль девушки по имени Ким Тхэ Чжу, старшей сестры в семье. Это очень душевный и добросердечный человек. Её единственным недостатком является вспыльчивый характер, из-за которого она способна в мгновение разорвать отношения с тем, кто ей не понравился. Актёр Им Чжу Хван получил роль бывшего одноклассника главной героини Ли Сан Чжуна. Он также является старшим из детей в семье. Сейчас молодой человек – популярный в стране актёр, хотя до недавнего времени он и его семья испытывали серьёзные финансовые трудности. Остальной актёрский состав будет объявлен позднее. Премьера сериала запланирована на второе полугоде 2022 года.