Фильм «Хансан: Появление дракона» выходит в июле





Премьера фильма «Хансан: Появление дракона» (한산: 용의 출현) режиссёра Ким Хан Мина (김한민) состоится 27 июля 2022 года. Интерес к фильму вызван тем, что он является продолжением кинокартины «Мёнрян: Штормовое море» (명량). Сюжет второй части развивается вокруг корейского генерала Ли Сун Сина (이순신) и истории Битвы при Хансандо от 15 августа 1592 года между корейским и японскими флотами. Данные события проходят за пять лет до начала битвы при Мёнрян от 26 октября 1597 года, более крупного морского сражения во время японско-корейской войны (1592-1598 гг.), ставшего основой для сюжета первой части. Главные роли в фильме сыграют актёры Пак Хэ Иль (박해일), Пён Ë Хан (변요한), Ан Сон Ги (안성기), Сон Хён Чжу (손현주), Ким Сон Гю (김성규) и многие другие.