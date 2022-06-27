Netflix представил сериал «Бумажный дом: Объединённая экономическая зона»

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Компания Netflix представила корейскую версию испанского сериала «Бумажный дом» (Money Heist). Первая часть контента под названием «Бумажный дом: Объединённая экономическая зона» (종이의 집: 공동경제구역) вышла 24 июня. События сериала разворачиваются на территории Корейского полуострова в сентябре 2026 года, в преддверии объединения двух Корей. Грабители захватывают монетный двор на территории объединённой экономической зоны. Заложники оказываются заперты внутри здания. Полиция должна скорейшим образом устранить грабителей и найти их предводителя, спланировавшего ограбление. Главные роли в сериале сыграли актёры Ю Чжэ Тхэ (유지태), Пак Хэ Су (박해수) и актриса Ким Юн Чжин (김윤진). Премьера второй части запланирована на второе полугодие 2022 года. «Бумажный дом» - популярный испанский криминальный сериал, представленный в 2017 году. Всего вышло пять сезонов сериала.