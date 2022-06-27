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Хансан: Появление дракона

#Новости шоу-бизнеса l 2022-06-27


Режиссер: Ким Хан Мин

В ролях: Пак Хэ Иль, Пён Ë Хан, Ан Сон Ги, Сон Хён Чжу, Ким Сон Гю

Премьера: 27 июня 2022 г.


1592 год. Началась японо-корейская война. Намечается морское сражение между корейским и японскими флотами, более известное как битва при Хансандо. События предшествуют другому крупному морскому сражению, битве при Мёнрян 26 октября 1597 года.

Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
Хансан: Появление дракона
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