Красные туфли (3) 알아서 잘 할게요

Диалог недели

옥경 (Ок Кён): 근데 갈수록 얼굴은 왜 이렇게 엉망이야. 회사 생활이 힘들어서 그래?

Ок Кён: Почему ты выглядишь все хуже и хуже? Это потому, что тебе тяжело на работе?

젬마야. 엄만 니가 그 회사 그만 다녔으면 좋겠다.

Джемма. Я бы хотела, чтобы ты уволилась из этой компании.

입사한 지 얼마 안 된 건 알지만

Конечно, я знаю, что ты совсем недавно туда устроилась…

젬마 (Джемма): 걱정 말아요, 엄마. 제가 알아서 잘 할게요.

Джемма: Не переживай, мама. Я сама разберусь.





Фраза недели

알아서 잘 할게요.

[А-ра-со чжаль халь-кэ-ё]

Я сама разберусь.





Другие выражения

☞ 내가 알아서 할게.

«Я сам разберусь».

☞ 걱정 말아요, 걱정하지 말아요, 걱정 마요, 걱정하지 마세요.

«Не переживайте».

☞ 걱정 마, 걱정하지 마.

«Не переживай».



