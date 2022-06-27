Красные туфли (3) 알아서 잘 할게요

Netflix представил сериал «Бумажный дом: Объединённая экономическая зона»
2022-06-27
#Говорим как герои сериалов l 2022-06-27
Диалог недели
옥경 (Ок Кён): 근데 갈수록 얼굴은 왜 이렇게 엉망이야. 회사 생활이 힘들어서 그래?
Ок Кён: Почему ты выглядишь все хуже и хуже? Это потому, что тебе тяжело на работе?
젬마야. 엄만 니가 그 회사 그만 다녔으면 좋겠다.
Джемма. Я бы хотела, чтобы ты уволилась из этой компании.
입사한 지 얼마 안 된 건 알지만
Конечно, я знаю, что ты совсем недавно туда устроилась…
젬마 (Джемма): 걱정 말아요, 엄마. 제가 알아서 잘 할게요.
Джемма: Не переживай, мама. Я сама разберусь.
Фраза недели
알아서 잘 할게요.
[А-ра-со чжаль халь-кэ-ё]
Я сама разберусь.
Другие выражения
☞ 내가 알아서 할게.
«Я сам разберусь».
☞ 걱정 말아요, 걱정하지 말아요, 걱정 마요, 걱정하지 마세요.
«Не переживайте».
☞ 걱정 마, 걱정하지 마.
«Не переживай».
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-27
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