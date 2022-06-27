Ориентальные баллады

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В рубрике «Лайк от Камиллы» мы знакомим вас с музыкальными работами, подобранными к определённым темам. В четвертую субботу июня мы посвятили нашу рубрику корейским ориентальным балладам. Ориентальная баллада представляет собой поджанр корейской балладной музыки. Особенностью является то, что в мелодию добавляются звуки традиционных инструментов в виде корейской скрипки хэгым(해금), цитры каягым(가야금), флейты пхири(피리) и тэгым(대금). Такое богатство традиционных инструментов придает музыке восточную интонацию, которая притягивает не только меломанов из азиатских стран, но и со всего мира. В Корее этот стиль музыки стал популярным вместе с певицей Ли Су Ён(이수영). А вот фундамент ориентальной баллады в Корее, можно сказать, заложила песня известного певца Ли Сын Хвана(이승환), которая называется «Просьба»(당부/ A Request). Она же прозвучала в начале нашей рубрики.

Своего апогея этот жанр достиг вместе с музыкальными работами певицы Ли Су Ён. После дебюта в 1999 году она сразу же закрепила за собой звание «королевы баллад». Певица дебютировала ориентальной балладной песней и с тех пор этот поджанр стал ее «фирменным» стилем. Мы представили нашим слушателям песню «Разлука, любовь, разлука»(이별 후 愛 이별). Трек входит в состав шестого альбома вместе с популярной песней «Хвиль-лиль-ли»(휠릴리).

Далее прозвучала баллада «Созвездие рыбы»(물고기자리), которая была очень популярной в стране в середине 2000-х годов. Исполняет ее певица Ли Ан(이안).

Нельзя не упомянуть музыкальную работу «Судьба»(인연) в исполнении известной певицы Ли Сон Хи(이선희), когда речь идет об ориентальных балладах. Задушевная композиция вошла в 13-й альбом певицы, который был выпущен в 2005 году.

Ближе к концу 2000-х годов в Корее начался спад популярности ориентальных баллад. Их можно было услышать только в качестве саундтреков к историческим фильмам и сериалам. И вот, с недавних пор в обычной корейской эстрадной музыке вновь стали появляться замечательные восточные баллады благодаря певице Ан Е Ын(안예은). На наших волнах прозвучал трек, который называется «Loop», или «Петля» из третьего альбома певицы.

Рубрику мы завершили песней «Уран»(천왕성) певицы Ли Су Ён. После 13-летнего долгого перерыва в мае текцщего года она выпустила долгожданный десятый альбом [SORY]. Мелодию и текст к песне «Уран» написала Ан Е Ын.