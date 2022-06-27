Дата рождения: 27 февраля 1985 г.

Рост: 167 см

Вес: 48 кг

Дебют: музыкальная группа M.I.L.K (밀크), 2001 год





Актриса Со Хён Чжин родом из Сеула. В течение десяти лет изучала танцевальное искусство. Дебютировала в 2001 году в составе популярной музыкальной группы M.I.L.K, однако коллектив недолго существовал и вскоре распался из-за ухода одной из участниц. В 2005 году Со Хён Чжин сменила направление деятельности, выбрав для себя карьеру актрисы. К сожалению, она долгое время оставалась неизвестной. Переломным в карьере актрисы стал 2012 год, когда на экраны вышел сериал «Пир богов» (신들의 만찬). Затем через два года последовали съёмки во второй части сериала «Кушать подано 2» (식샤를 합시다 2). В числе главных работ актрисы – сериал «Опять О Хэ Ён» (또! 오해영), позволивший ей завоевать любовь и популярность телезрителей. За эту роль она была удостоена премии искусств «Пэксан». В 2018 году состоялась премьера сериала «Красота внутри» (뷰티 인사이드), ещё через год – сериала «Чёрный пёс» (블랙독) с участием Со Хён Чжин. Все эти работы можно назвать лучшими в её актёрской карьере. Из последних работ стоит назвать сериал «Почему О Су Чжэ?» (왜 오수재인가), а также фильм «Кассиопея» (카시오페아), премьера которого состоялась 1 июня 2022 года.