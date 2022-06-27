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Дата рождения: 20 октября 1977 г.

Рост: 180 см

Вес: 75 кг

Дебют: передача «Прослушивание чудес» (기적의 오디션), 2011 год





Актёр Хо Сон Тхэ родился в городе Пусане. Окончил Пусанский национальный университет, где изучал русский язык и литературу. До начала актёрской карьеры работал в компании LG Electronics, в которой занимался торговлей телевизорами на рынках России и Восточной Европы. Затем мужчина перешёл на работу в компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, где работал в отделе планирования. В 2011 году, в возрасте 35 лет, Хо Сон Тхэ принял решение уволиться и начать актёрскую карьеру. В начале своего пути он принял участие в телепередаче «Прослушивание чудес» (기적의 오디션), где в самом начале заявил о себе как подающем большие надежды таланте. Однако актёр не смог одержать победу. В общей сложности Хо Сон Тхэ принял участие в съёмках 60 кинокартин. Наиболее успешными оказались фильмы «Эпоха теней» (밀정), «Криминальный город» (범죄도시), «Жулики» (꾼). Венцом в его карьере стал сериал «Игра в кальмара» (오징어게임). В настоящее время актёр продолжает сниматься в кино и сериалах, и в ближайшее время ожидается выход ряд работ с его участием.