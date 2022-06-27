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Дата рождения: 23 сентября 1982 г.

Рост: 173 см

Дебют: сериал «Одиноки в любви» (연애시대), 2006 г.





Актриса Ли Ха На с детства мечтала стать певицей. Под влиянием отца девушка поступила на музыкальное отделение в университете Тангук. Вследствие разных обстоятельств она не смогла осуществить мечту своего отца, выбрав для себя карьеру актрисы. Первой работой Ли Ха На стал сериал «Одиноки в любви», премьера которого состоялась в 2006 году. За эту работу она была награждена премией SBS Drama Awards. Уже на следующий год актриса получила главную роль в сериале «Когда наступит цветущая весна» (꽃피는 봄이 오면). Актриса записала и исполнила саундтрек к сериалу под названием «Белый одуванчик» (하얀 민들레). В будущем Ли Ха На не раз исполнит саундтреки к фильмам и сериалам, в которых она приняла участие. В том же году вышел первый фильм с её участием «Гурман» (식객). В 2008-2009 годах актриса приняла участие в съёмках сериала «Девушки, озарённые солнцем» (태양의 여자) и «Тройной прыжок» (트리플), после чего не появлялась на телевидении в течение пяти лет. По возвращении в 2015 году актриса снялась в сериале «Суровые девушки» (착하지 않은 여자들). Затем в 2017 году последовали съёмки в сериале «Голос» (보이스). Это одна из главных работ в карьере актрисы. Всего на экраны вышло четыре сезона сериала с её участием. На 2022 год запланирован выход последней работы Ли Ха На – сериала «Смелая родня» (삼남매가 용감하게). В ближайшем будущем на экраны выйдет фильм «Летние каникулы» (여름방학) в главной роли с Ли Ха На.