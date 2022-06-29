Ослиные уши короля (VOD)

Давным-давно у одного короля был один секрет. Секрет этот крылся в том, что его уши постепенно росли и всё больше походили на ослиные. Король сильно переживал и приказал слугам найти лучшего шапочника страны. Наконец, король выбрал мастера, который показался ему самым немногословным. Правитель, строго-настрого наказав шапочнику хранить всё увиденное в секрете, снял головной убор. Мастер сильно удивился.

«Вот странно-то. Почему у короля такие большие уши? Наверняка раньше они были не такими…»

Со временем сердце шапочника ещё сильнее охватила тревога, отчего он теперь плохо спал, а говорил ещё меньше.

Однажды ночью шапочник пошёл в бамбуковый лес и прокричал там во весь голос: «У короля ослиные уши! У короля ослиные уши!»

С этого дня начало происходить странное....