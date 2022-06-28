Рассказ «Краткая биография Ким Тхэк Квана» писателя Чан Хэ Сона

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После окончания университета Ким Тхэк Кван был распределён в отдел Трёх революций Вонсанского отделения Хамхынской железной дороги. В статье говорилось, что, работая в отделе Трёх революций, Ким Тхэк Кван с самого начала делал всё, чтобы избавить от переживаний Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которых никогда не покидало беспокойство по поводу будущего железных дорог. Ким Тхэк Кван сам предложил создать передовую группу рабочих для заготовки шпал и возглавил её.

Но однажды совершенно неожиданно, когда рабочие не покладая сил трудились на производстве шпал высоко в горах, они заметили, что загорелись их бараки. Когда рабочие приехали на место пожара, крыши бараков уже сползли вниз. Ким Тхэк Кван о чём-то ненадолго задумался и вдруг резко забежал в огонь.





Рассказчик произведения Пак Сан Сун познакомился с Ким Тхэк Кваном на первом курсе железнодорожного института во время спортивных соревнований. Тогда проходили матчи по шахматам чанги между факультетами. Пак Сан Сун был ещё новичком, а Ким Тхэк Кван - сильным игроком. Но неожиданно для всех Ким Тхэк Кван проиграл в том матче Пак Сан Суну.





박상순이 김택광을 처음 알게 된 건

철도 대학 1학년 체육대회였습니다.

당시 과 대항 장기시합이 있었는데,

박상순은 장기를 막 배우는 단계지만

김택광은 청천강 이북에는 상대할 사람이 없다고 해서

별명도 ‘청천강 이북’이었습니다.





그런데 어이없게 청천강 이북, 김택광의 패배로 끝이 났습니다.

모든 것이 김택광의 허풍이었던 거죠.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

«Краткая биография Ким Тхэк Квана» - это история о том, как человек, при жизни совершавший плохие поступки, после смерти стал героем. Произведение также показывает тёмную сторону и сущность северокорейского общества, в котором жил Ким Тхэк Кван.









В тот день рабочие ушли в горы, чтобы нарубить деревьев для шпал, вдруг кто-то закричал, что в их бараках случился пожар. Но когда они прибежали туда, было уже поздно. Все порадовались хотя бы тому, что никто не пострадал, но как раз тогда в заднем складском помещении обнаружили тело человека. Неожиданно для всех сгоревшим человеком оказался Ким Тхэк Кван.

- Так, значит, Ким Тхэк Кван не уходил в горы?

- А зачем бы член отдела Трёх революций поднимался в горы? Там холодно и тяжело, нужно работать с рабочими. Да он просто напился накануне вечером, спрятался в складском помещении и заснул.

Невероятно. От горького привкуса во рту Сан Сун не мог вымолвить ни слова. Чтобы возвысить своё величие и мудрость своего лидерства Ким Ир Сен и Ким Чен Ир готовы сделать героем отъявленного негодяя.

Куда же катится эта страна? Чем больше думал Сан Сун, тем больше не находил слов от охватившей его безнадёжности.





그날 이들은 산에 올라 침목으로 쓸 목재를 찾아 한창 벌목을 하고 있는데

누군가 숙소에서 불이 난 것 같다고 소리쳤다.





하지만 이들이 도착했을 때는 이미 너무 늦었다.





그나마 사람이 다치지 않아 다행이라고 생각하는데

창고로 쓰던 뒷골방 자리에서 시신 한 구가 발견되었다.

모두가 깜짝 놀라 보니 뜻밖에도 김택광이었다는 것이다.





“아니, 그럼 김택광이는 거기 산에 올라가지 않았다는 말입니까?”





“3대 혁명 소조원이 왜 산에 올라가겠습니까?

산에 올라가 봐야 춥고 힘들고 노동자들과 함께 일을 해야 할 텐데,

그리고 바른대로 말해서 그는 전날 술을 억병으로 마시고

뒷창고에 숨어 자고 있었단 말입니다”





기막힌 일이었다.

상순의 입이 써서 말이 나가지 않았다.





김일성, 김정일이 자기 자신들의 위대성, 영도의 현명성을 선전하기 위해서는

세상 불망종의 사기꾼도 영웅으로 둔갑시킨다.





그러니 이 나라는 도대체 어디로 가자고 그러는가.

상순이 생각하면 할수록 기가 막혀 말이 나오지 않았다.









Писатель Чан Хэ Сон родился в китайской провинции Цзилинь в 1945 году. Дебютировал с романом «Где жизнь», опубликованном при поддержке Союза писателей Республики Корея.