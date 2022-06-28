Документальное кино в Северной Корее

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Центральное телевидение Северной Кореи довольно часто показывает документальные фильмы. Они посвящены в основном политике партии и правительства, важным событиям в жизни страны и последним общественным проблемам. Северокорейская кинодокументалистика - это больше, чем просто фильмы. Их можно рассматривать как исторические записи, поскольку они демонстрируют историю страны, правящей партии и лидеров государства. Фильмы служат двум целям: укреплению дисциплины и демонстрации внутреннего единства внешнему миру. Нынешний северокорейский лидер Ким Чон Ын, как его отец и дед, использует документальные фильмы в политических целях. В них прослеживается явная попытка изобразить Ким Чон Ына дружелюбным руководителем, который заботится о своём народе и будущих поколениях. В Северной Корее документальных фильмов снимается намного больше, чем художественных. Они ещё какое-то время будут играть роль инструмента пропаганды в эпоху Ким Чон Ына. Ожидается, что Север будет готовить специалистов по документальному кинопроизводству и проводить кинематографические эксперименты. Благодаря фильмам, мы можем увидеть скрытые стороны северокорейского режима и представить будущее этой страны. Вот почему документальные фильмы являются важным источником информации.

Более подробно о северокорейском документальном кино мы поговорим с доктором Ким Сыном, профессором-совместителем кафедры культурного контента Университета Конгук.