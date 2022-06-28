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Песни на известные стихотворения

#Мелодии Кореи l 2022-06-30

Мелодии Кореи

Песни на известные стихотворения

Некоторые стихи известны корейцам ещё со школьной скамьи, но не все знают, что они положены и на музыку. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 30 июня вы сможете познакомиться с песнями на стихи жанра сичжо или стихи известных корейских поэтов и музыку в исполнении традиционных инструментов.


Выпуск 572. Песни на известные стихотворения

  • Песня «Вольчжонмён» – Ким Воль Ха (вокал)
  • Песня «Норэкарак» – Ли Хи Ван (вокал)
  • Песня «Вольчжонмён» – Хван Чжин А (декламирование, цитра комунго), Чи Мин А (вокал)
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