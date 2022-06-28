Некоторые стихи известны корейцам ещё со школьной скамьи, но не все знают, что они положены и на музыку. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 30 июня вы сможете познакомиться с песнями на стихи жанра сичжо или стихи известных корейских поэтов и музыку в исполнении традиционных инструментов.





Выпуск 572. Песни на известные стихотворения