Круглосуточный магазин – место отдыха жителей. Ч.1





В отличие от любого городского круглосуточного магазина с большой проходимостью, этот стоит перед несколькими жилыми высотками, за которыми до горизонта простираются поля. Владелица магазина, которая уже семь лет руководит работой этой торговой точки, хочет, чтобы её магазин был уютной гостиной для соседей, а также местом, где можно не только отдохнуть, но и получить поддержку и утешение в трудные минуты.





Для г-жи Ли Чжон Сим, владелицы минимаркета в Ансоне, важную часть повседневной рутины составляет приём, проверка и раскладывание товаров. Несмотря на то, что поблизости появились магазины-конкуренты, а из-за пандемии покупатели стали реже к ней заглядывать, г-жа Ли делает всё возможное, чтобы её магазин был приятным местом отдыха для местных жителей.

Когда въезжаешь в деревню Тхохён-ли города Ансон провинции Кёнгидо, перед глазами предстают редко стоящие теплицы, ремонтные мастерские для сельхозтехники, загоны для скота и мелкие фабрики. Отсюда до места назначения не более двух километров. Вдали только заливные поля без частного жилья да несколько стоящих столбами жилых высоток. И вдруг появляется круглосуточный магазин, такой привычный в городе, но выглядящий здесь неуместным!





С неизменной душевностью

Толкаешь дверь, и тут же раздаётся звон колокольчика. «Добро пожаловать!» — приветливо встречает голос ещё более ясный, чем лёгкий звон. Пространство вкрадчиво заполняет свет мандаринового оттенка, а перед глазами - витрина с аккуратно расставленными бутылками. За стеклянным окном, которое занимает полную стену, простираются безлюдные умиротворённые поля.

Это один из круглосуточных магазинов сети eMart24. При словах «сельский магазин» обычно представляешь себе обшарпанные стены, полупустые полки с товарами, покрытыми пылью. Но это место совсем не такое. Полки уставлены самыми разными товарами, необходимыми для повседневной жизни. Здесь есть не только сладости, еда быстрого приготовления, напитки и вино, но и ланчбоксы с щедрым панчханом, т.е. всякие салаты и гарниры к рисовой каше, а также то, из чего можно приготовить эти панчханы, так что можно обеспечить себе полноценный приём пищи, включающий свежие продукты. В магазине также много товаров, характерных для больших супермаркетов: в дополнение к повседневным мелочам, таким как ухочистки или щипчики для ногтей, можно найти даже снеки для домашних питомцев. Похоже, местным жителям нет нужды ездить за покупками в город.— Я люблю, когда всего в избытке, — говорит управляющая магазином г-жа Ли Чжон Сим. — Мне хочется, чтобы соседи могли легко и быстро купить товары для повседневной жизни рядом с домом. Поэтому по мере возможности я заказываю весь ассортимент товаров, которыми торгует наша сеть. Мне хочется сделать так, чтобы людям было удобно.

Г-жа Ли родилась в 1969 году в уезде Намхэ-гун провинции Кёнсан-Намдо. Будучи младшей из пяти братьев и сестёр, сразу же после окончания школы она переехала в Сувон, где жила её старшая сестра, и начала работать. По случайности её первым рабочим местом стало место за кассой в небольшом сетевом магазине. Выйдя замуж в 22 года, она вскоре родила сына и двух дочерей и в 2002 году, чтобы помочь семейному бюджету, устроилась на работу в страховую компанию. За 17 лет она дослужилась до должности главы офиса и даже удостоилась награды, поскольку возглавляемая ею команда вошла в сотню лучших из более чем тысячи трёхсот офисов по всей стране. - Занимаясь только домом и детьми, я даже не думала, что могу легко общаться с людьми. – говорит Ли Чжон Сим. - Только поработав, я поняла это. Я всегда испытывала в душе благодарность к клиентам. И это очень помогает мне и в работе в круглосуточном магазине.





Если раньше г-же Ли как страховому агенту приходилось ходить по домам в поисках клиентов, то теперь они сами приходят к ней. Сохранив прежний настрой души, она со всем радушием встречает даже тех, что заскочил купить пачку жвачки. Душевность, которую она вкладывает в каждое слово, а также забота даже о мелочах естественно побуждает соседей приходить сюда снова и снова.





О До Оп,поэт

Ха Чжи Квон,фотограф





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2022)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.