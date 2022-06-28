В РК сокращается количество домохозяйств из четырёх человек

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К 2050-му году лишь чуть больше шести процентов южнокорейских домохозяйств будут состоять из четырёх человек. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления. В документе описывается возможная тенденция изменения состава домохозяйств на ближайшие 30 лет. Согласно докладу, уже в 2020-м году доля домохозяйств из одного человека превышала доли остальных домохозяйств. Так, на семьи из одного человека приходилось около трети всех домохозяйств страны, из двух – 28%, из трёх – чуть более 20-ти процентов, из четырёх – почти 16%. Со временем подобная тенденция может усугубиться. Ежегодно количество домохозяйств из одного человека увеличивается на 86 тысяч, а из двух человек – на 83 тысячи. При этом количество домохозяйств из трёх человек и более продолжает неуклонно сокращаться. Согласно прогнозам, через 30 лет три четверти южнокорейских домохозяйств будут состоять из одного или двух человек.

Опубликованные прогнозы связаны с рядом причин: молодые люди всё чаще отказываются от брака, а пожилые часто живут в одиночку после смерти супруга. Большую роль сыграло также увеличение продолжительности жизни. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что через 30 лет значительная часть домохозяйств, состоящих из одного человека, будет приходиться на людей старше 65-ти лет. Более того, четверть домохозяйств из одного человека будет приходиться на людей старше 80-ти лет. Данная ситуация требует срочной поддержки со стороны правительства, поскольку рост числа одиноких пожилых людей увеличит расходы на социальные нужды.