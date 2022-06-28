Президент РК встретился с главами США и Японии

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Республика Корея, США и Япония будут укреплять сотрудничество в ответ на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли данной договорённости в ходе трёхсторонней встречи. Она прошла 29-го июня в Мадриде в рамках саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). В ходе встречи президент США Джо Байден отметил важность трёхстороннего сотрудничества для достижения общих целей, среди которых полная денуклеаризация Корейского полуострова, а также открытость Индо-Тихоокеанского региона.

Юн Сок Ёль, в свою очередь, подчеркнул, что трёхстороннее сотрудничество становится всё более важным перед лицом растущих ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна, а также глобальных проблем. По его словам, проведение трёхстороннего саммита впервые за последние пять лет также является показателем воли к сотрудничеству между Сеулом, Вашингтоном и Токио для решения региональных и мировых вопросов. Фумио Кисида сказал, что три страны готовы к совместному реагированию провокации Севера, выразив намерение укреплять обороноспособность Японии для наращивания сил сдерживания. В мае южнокорейский и японский лидеры по отдельности встречались с президентом США.

В рамках саммита НАТО Юн Сок Ёль встретился также со своими коллегами из Великобритании, Франции, Австралии, Нидерландов и других государств. Обсуждались различные сферы сотрудничества, среди которых «зелёный» водород, полупроводники, атомная энергетика, изменение климата. Юн Сок Ёль стал первым южнокорейским президентом, принявшим участие в саммите НАТО. На саммит были также приглашены лидеры Японии, Новой Зеландии и Австралии.