В РК повышены тарифы на газ и электроэнергию

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С первого июля в Республике Корея повышены тарифы на газ и электроэнергию. По данным Корейской электроэнергетической корпорации, тариф на электроэнергию увеличился на 5 вон за киловатт-час. В этой связи ожидается, что средние расходы на электроэнергию для семьи, состоящей из четырёх человек, которая использует 307 киловатт-часов в месяц, вырастут на 1.535 вон (1 доллар 20 центов). Тариф на газ повышен для физических лиц на 7%. В этой связи расходы среднего домохозяйства вырастут в среднем на 2.220 вон (1 доллар 73 цента) в месяц. В этом году тарифы на электроэнергию уже повышались в апреле, а тарифы на газ – в апреле и мае.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию неизбежно приведёт к инфляции и ухудшению потребительских настроений. Однако в правительстве назвали такое решение неизбежным из-за резкого роста мировых цен на энергоресурсы и сырьё. Психологическое ощущение роста цен заметно уже сейчас. Так, в мае рост потребительских цен составил 5,4% по сравнению с маем прошлого года, что является максимальным показателем за последние 14 лет. По данным Банка Кореи, в мае цены производителей коммунальных услуг выросли на 16,7% по сравнению с маем прошлого года. Рост цен производителей, как правило, предшествует росту потребительских цен.

Вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо в интервью телеканалу KBS пояснил, что страна испытывает влияние резкого роста мировых цен на нефть, сырьё и зерно. По его мнению, в период с июня по август потребительская инфляция может составить 6%.