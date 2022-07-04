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Искривлённый дом (뒤틀린 집)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-04


Режиссер: Кан Дон Хён

В ролях: Со Ëн Хи, Ким Бо Мин, Ким Мин Чжэ

Премьера: 13 июля 2022 г.


Южнокореец Хён Мин вместе с супругой и детьми переезжает на новое место жительства. Всё бы ничего, вот только в их доме начинают происходить странные вещи. Женщина, живущая по соседству, также предупреждает новых соседей об опасности. В один день супруга Хён Мина открывает дверь чулана, из которого доносятся непонятные звуки. С этого момента женщина начинает вести себя, будто её подменили.

Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
Искривлённый дом (뒤틀린 집)
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