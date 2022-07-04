Искривлённый дом (뒤틀린 집)





Режиссер: Кан Дон Хён

В ролях: Со Ëн Хи, Ким Бо Мин, Ким Мин Чжэ

Премьера: 13 июля 2022 г.





Южнокореец Хён Мин вместе с супругой и детьми переезжает на новое место жительства. Всё бы ничего, вот только в их доме начинают происходить странные вещи. Женщина, живущая по соседству, также предупреждает новых соседей об опасности. В один день супруга Хён Мина открывает дверь чулана, из которого доносятся непонятные звуки. С этого момента женщина начинает вести себя, будто её подменили.