Искривлённый дом (뒤틀린 집)

Уезд Квесан-гун представил молодёжный веб-сериал
2022-07-04
#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-04
Режиссер: Кан Дон Хён
В ролях: Со Ëн Хи, Ким Бо Мин, Ким Мин Чжэ
Премьера: 13 июля 2022 г.
Южнокореец Хён Мин вместе с супругой и детьми переезжает на новое место жительства. Всё бы ничего, вот только в их доме начинают происходить странные вещи. Женщина, живущая по соседству, также предупреждает новых соседей об опасности. В один день супруга Хён Мина открывает дверь чулана, из которого доносятся непонятные звуки. С этого момента женщина начинает вести себя, будто её подменили.
2022-07-04
2022-07-05 10:59:00
2022-07-04 14:37:46
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