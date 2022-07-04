Певица Чхон Ха выпускает второй студийный альбом





Певица Чхон Ха (청하) завершила запись второго студийного альбома «Обнажённый и редкий» (Bare & Rare). По сообщению продюсерского агентства MNH, релиз пластинки запланирован на вечер 11 июля. Это первая работа певицы за последние полтора года. Первый студийный альбом Querencia был представлен в феврале 2021 года. Подробности новой музыкальной работы певицы пока не раскрываются. Известно лишь название титульного трека - Sparkling. Продюсеры певицы ожидают, что новый альбом станет прекрасной возможностью, чтобы раскрыть новый образ певицы. Чхон Ха – одна из популярных в РК исполнительниц. В её репертуаре ряд известных песен, таких как «Американские горки» (롤러코스터), «Люблю тебя» (러브 유), «Уже 12 часов» (벌써 12시) и многие другие музыкальные треки.