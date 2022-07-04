Группа WINNER возвращается с новым альбомом





Бой-бэнд WINNER (위너) 5 июля выпускает четвёртый музыкальный альбом HOLIDAY (홀리데이). Новая музыкальная работа станет первой в полном составе группы за долгое время, сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Последний альбом Remember (리멤버), в записи которого приняли все участники группы, вышел апреле 2020 года. В новую пластинку войдёт ряд песен с заглавным треком «Я тебя люблю» (I LOVE U). Группа WINNER дебютировала в 2014 году. В её репертуаре ряд популярных музыкальных хитов, включая песни REALLY REALLY (리얼리 리얼리), MILLIONS (밀리언즈). Ранее, в начале 2022 года, двое участников группы Ли Сын Хун (이승훈) и Ким Чжин У (김진우) окончили службу в вооружённых силах РК. Сон Мин Хо (송민호) и Кан Сын Юн (강승윤) также подлежат призыву на срочную службу, однако точная дата их призыва не называется.