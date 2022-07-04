Уезд Квесан-гун представил молодёжный веб-сериал





YouTube-канал уезда Квесан-гун провинции Чхунчхон-Пукто представил молодёжный веб-сериал «Центр консультаций Уляля Сунчжон Нонбу» (울랄라 순정농부 상담소). Первая серия контента опубликована 30 июня. Действие сериала происходит на территории уезда. Его главными героями стали молодые люди, изъявившие желание покинуть городскую территорию и поселиться в сельской местности. В их числе несостоявшаяся видеоблогер, безработный парень и иностранец. Сериал состоит из шести серий, каждая из которых будет опубликована по вторникам и четвергам на YouTube-канале уезда Квесан-гун – 충청북도괴산군. Местные власти надеются на то, что представленный контент внесёт вклад в популяризацию уезда в РК и за её пределами, а также поспособствует развитию местной экономики.