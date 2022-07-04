Актриса Сон Е Чжин станет мамой

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Актриса Сон Е Чжин (손예진) 27 июня сообщила о своей беременности. Я очень взволнована и рада тому, что в скором времени стану мамой, пишет она в социальных сетях. На каком месяце беременности находится актриса, не сообщается. Ранее Сон Е Чжин вышла замуж за актёра Хён Бина (현빈). Двое сыграли свадьбу 31 марта 2022 года, спустя два года отношений. Сон Е Чжин и Хён Бин познакомились в 2018 году во время съёмок фильма «Переговоры» (협상) режиссёра Ли Чжон Сока (이종석). На следующий год они вновь встретились на съёмочной площадке, но на этот раз во время съёмок сериала «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착) телеканала tvN.