Бойз-группа VICTON и ее творчество

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В рубрике «Звёзды K-POP» июля мы познакомили наших радиослушателей с творчеством бойз-группы VICTON(빅톤). У ребят много замечательных песен, которые помогут вам украсить ваше лето! VICTON дебютировали в 2016 году как младшие коллеги популярной гёрлз-группы Apink(에이핑크). В группе семь участников - Хан Сын У(한승우), Кан Сын Сик(강승식), Хо Чхан(허찬), Им Сэ Чжун(임세준), До Хан Сэ(도한세), Чхве Бён Чхан(최병찬) и Чон Су Бин(정수빈). Особенность музыки VICTON заключается в том, что их работы очень лиричны. Группа отличается от других айдолов своей интересной и заразительной мелодией. Рубрику мы открыли с веселой музыкальной дорожкой «I'm Fine» или «Всё хорошо»(아무렇지 않은 척) из дебютного альбома парней. Далее прозвучал полный позитивной энергией трек «Не может быть»(말도 안돼) из третьего альбома [IDENTITY], заводная песня «Помни меня»(나를 기억해) и «Не отворачивайся от меня»(뒤돌지마) из четвертого мини-альбома [From. VICTON].

В то время как в 2017 году коллектив выпустил целых три альбома, за весь 2018 год от парней можно было услышать только один сингл, который называется «Время печали»(오월애). До середины следующего 2019 года от них не было никаких новостей о камбэке. Как выяснилось пару лет спустя, оказывается группа была на грани расформирования. Участники думали, что сингл «Время печали» станет их последней работой, а их первый фанмитинг станет последним. Но к большому счастью, VICTON смогли преодолеть тяжелые времена и продолжить свою деятельность в составе группы. В 2019 году Хан Сын У принял участие в шоу на выживание для айдолов «Produce X 101» и занял третье место в финале, завоевав шанс дебютировать в проектной группе X1. Одновременно VICTON объявили о своем камбэке с пятым мини-альбомом, но уже без Хан Сын У. И в ноябре того же года парни получили свою первую награду на музыкальном шоу! В марте 2020 года уже в полном составе коллектив выпускает шестой мини-альбом с титульным треком «Крик» и опять-таки им удается получить трофей в музыкальной программе! Мы предложили нашим слушателям прослушать песни «Время печали» и «Крик»(Howling).

В январе 2021 года VICTON выпустили свой первый студийный альбом, а летом Хан Сын У заступил на обязательную военную службу. Остальные участники занимаются индивидуальной деятельностью – участвуют в мюзиклах, выпускают соло и снимаются в сериалах. 31 мая текущего года парни представили публике седьмой мини-альбом, который называется [Хаос]. И в эфире прозвучали титульный трек под названием «Не могу мыслить ясно»(Stupid O'clock) и трек «In Love». Надеюсь, что коллектив еще долго будет радовать нас своими работами!