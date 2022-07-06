Волшебный родник (VOD)

Давным-давно в одной деревне жили старик и старуха. Они жили бедно, но счастливо, так как всегда заботились друг о друге. Но по соседству с ними жил очень вредный сосед. Однажды в горах после тяжёлой работы старик случайно услышал красивое пение птиц. Старик решил отдохнуть и ещё долго сидел, наслаждаясь пением. Уже перед дорогой обратно он увидел перед собой небольшой родник.

- Родник! Мне как раз так хочется пить!

Когда старик вернулся домой, старуха сильно удивилась, так как увидела, что старик стал таким, каким он был в молодости.

Что с ними случилось дальше?