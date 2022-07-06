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Волшебный родник (VOD)

2022-07-06

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Давным-давно в одной деревне жили старик и старуха. Они жили бедно, но счастливо, так как всегда заботились друг о друге. Но по соседству с ними жил очень вредный сосед. Однажды в горах после тяжёлой работы старик случайно услышал красивое пение птиц. Старик решил отдохнуть и ещё долго сидел, наслаждаясь пением. Уже перед дорогой обратно он увидел перед собой небольшой родник. 

- Родник! Мне как раз так хочется пить!

Когда старик вернулся домой, старуха сильно удивилась, так как увидела, что старик стал таким, каким он был в молодости. 

Что с ними случилось дальше?

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