Волшебный родник (VOD)

Уезд Квесан-гун представил молодёжный веб-сериал
2022-07-04
Давным-давно в одной деревне жили старик и старуха. Они жили бедно, но счастливо, так как всегда заботились друг о друге. Но по соседству с ними жил очень вредный сосед. Однажды в горах после тяжёлой работы старик случайно услышал красивое пение птиц. Старик решил отдохнуть и ещё долго сидел, наслаждаясь пением. Уже перед дорогой обратно он увидел перед собой небольшой родник.
- Родник! Мне как раз так хочется пить!
Когда старик вернулся домой, старуха сильно удивилась, так как увидела, что старик стал таким, каким он был в молодости.
Что с ними случилось дальше?
2022-07-04
2022-07-06 12:37:45
2022-07-05 15:31:02
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >