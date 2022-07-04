Рассказ «Ответ Харуки Мураками» писателя Пан Мин Хо

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Почему я так легко решился, когда Хе Ин позвала меня на Гавайи? Наверное, потому что Харуки был там. Харуки Мураками… Вопрос, которым он меня озадачил, до сих пор ожидал ответа.









- Я приехал из Кореи позавчера. Чтобы встретиться с вами.

Глаза Харуки округлились. В его вопросительном взгляде будто читались вопросы: «Неужели вы приехали ради встречи со мной? Почему?»

Мне хотелось хотя бы немного протянуть время. Не то, чтобы я хотел сказать что-то конкретное. В тот самый момент, когда я протянул Харуки книгу, я чётко понял, что если меня кто-то и спросит, что это значит… Даже Харуки не знает ответ на вопрос, которым он сам меня озадачил.





“저는 그저께 한국에서 왔습니다. 당신을 만나려고”





무엇인가 의아스럽다는 하루키의 표정에는,

정말로 나를 보려고 왔단 말이오? 무엇 때문에? 라는 물음이 담겨 있었다.





나는 조금이라도 더 지체하고 싶었다.

무슨 할 말이 따로 있는 것은 아니었다.

아니, 하루키에게 책을 내밀던 바로 그 순간 나는 분명히 알아차렸으니,

그게 무엇이냐고 누군가 내게 묻는다면...

그것은 하루키라 해도 자신이 내게 던져놓은 질문에 대한

해답을 가지고 있지는 않으리라는 사실이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главный герой долгое время переживает внутренние волнения через Харуки Мураками и, наконец, находит собственную спасительную тропу. Другими словами, путь ради встречи с известным писателем был проделан героем не для того, чтобы получить ответ от писателя, а чтобы чётко увидеть собственные вопросы и найти на них ответы. В контексте с фильмом «Потомки» можно сказать, что для героя ответом является построение гармоничного сообщества, в котором люди стремятся к сотрудничеству, руководствуясь этическими ощущениями. Этот рассказ знакомит читателя со взглядом автора на теорию литературы.









Я решил, что не буду себя продавать. У человека есть два противоположных друг другу гена. Один делает так, чтобы человек жил только для себя. Другой отвечает за то, чтобы человек жил, думая о других. Первый всегда доминирует над вторым. Но из-за этих генов мы не можем отказываться от потомков и от самих себя. И я не могу избавиться от своей сущности – от судьбы эгоистичного человека. Не могу я изменить и то, что являюсь человеком, зависимым от эгоистичного гена, обманчивым существом, которое не может взглянуть честно даже на самого себя. Возможно я живу в собственном обмане, подобном тем предложениям Харуки, которые так и не смог найти.





나는 나 자신을 팔지 않겠다고 결정했다.

사람에게는 두 개의 대립하는 유전자 쌍이 있다.

하나는 오로지 자기 자신만을 위해 살도록 한다.

다른 하나는 타인을 생각하며 살도록 한다.

전자는 늘 후자보다 우월하다.

하지만 그것이 유전자인 한 후자 또한 자기를 버리지 못한다.

나도 본성에서부터 이기적인 인간의 운명에서 벗어날 수 없다.

나 또한 이기적 유전자에 의해 작동되는 인간일 수밖에 없고,

그러한 자기 자신을 바로 보지 못하는 착각적 존재일 수밖에 없다.

끝내 찾지 못한 하루키의 문장처럼 나는 나 자신을 착각하며 살아가는지도 모른다.









Писатель Пан Мин Хо родился в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо в 1965 году. Лауреат первого конкурса молодых литературных критиков журнала «Творчество и критика».