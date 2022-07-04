Ведущие теленовостей в Северной Корее

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Руководство Северной Кореи активно использует средства массовой информации в целях пропаганды режима. Основатель страны Ким Ир Сен отправлял журналистов в места боевых действий во время Корейской войны. Даже когда южнокорейские войска и войска ООН захватили Пхеньян, северокорейские журналисты не прекращали агитацию. Ещё до провозглашения республики в Пхеньяне начала работу киностудия, которая выпускала пропагандистские документальные фильмы. Во время Корейской войны существенно возросла роль радиовещания в пропаганде коммунистического режима и распространении революционного оптимизма среди населения. С появлением телевидения оно стало активно развиваться. Центральное телевидение Северной Кореи, основанное в 1963 году, до сих пор остаётся единственным официальным источником телевизионных новостей для жителей страны. В недавнем прошлом ведущие новостей сидели в студии и просто зачитывали текст. Однако в декабре 2017 года Центральное телевидение Северной Кореи перешло на вещание в формате высокой чёткости, приблизившись к международным стандартам. Были внедрены новые технологии съёмки с использованием дронов и невиданная ранее компьютерная 3D-графика. Ведущие часто отправляются на места событий и ведут репортажи в прямом эфире.

Более подробно о ведущих северокорейского телевидения мы поговорим с доктором Ким Сыном, профессором-совместителем кафедры культурного контента Университета Конгук.