Традиционные корейские мелодии часто записываются не нотами, а передаются из уст в уста с помощью так называемых словесных напевов куым. Для каждого инструмента используются свои звукоподражательные напевы, которые передают высоту звука и характер его исполнения. Подробнее об этом необычном способе запоминания музыки вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 573. Словесные напевы куым