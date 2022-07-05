Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Словесные напевы куым

#Мелодии Кореи l 2022-07-07

Мелодии Кореи

Словесные напевы куым

Традиционные корейские мелодии часто записываются не нотами, а передаются из уст в уста с помощью так называемых словесных напевов куым. Для каждого инструмента используются свои звукоподражательные напевы, которые передают высоту звука и характер его исполнения. Подробнее об этом необычном способе запоминания музыки вы узнаете в нашем выпуске.


Выпуск 573. Словесные напевы куым

  • Мелодия «Тэпхунню» (части «Куткори», «Чачжин куткори», «Танак») – Чхве Гён Ман (словесный напев куым)
  • Мелодия «Санчжо» для каягыма (версия Ким Чжук Пха, часть «Чунчжунмори») – Чо Сун Э (словесный напев куым), Ли Ён Хи (цитра каягым), Ким Сан Хун (барабан чангу)
  • Мелодия «Куым» – Ким Со Хи (словесный напев куым), Ансамбль барабанщиков Ким Док Су, Ким Му Гиль (цитра комунго), Пак Чон Сон (цитра ачжэн), Ли Сэн Ган (флейта тэгым)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >