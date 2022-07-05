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2022-07-05
#Мелодии Кореи l 2022-07-07
Традиционные корейские мелодии часто записываются не нотами, а передаются из уст в уста с помощью так называемых словесных напевов куым. Для каждого инструмента используются свои звукоподражательные напевы, которые передают высоту звука и характер его исполнения. Подробнее об этом необычном способе запоминания музыки вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 573. Словесные напевы куым
2022-07-05
2022-07-06 12:37:45
2022-07-05 15:31:02
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