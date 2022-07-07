Круглосуточный магазин – место отдыха жителей. Ч.2









Искренность и забота

Все началось в 2016 году, когда компания Home Plus купила сеть дисконтных магазинов и круглосуточных магазинов 365 Plus. Примерно в это же время г-жа Ли Чжон Сим поняла, что работа в страховой компании полностью истощила её духовно и физически. Тогдашний хозяин круглосуточного магазина, площадь которого не достигала и половины нынешней площади, был одним из её клиентов, и г-же Ли, к её удивлению, это место понравилось с самого начала. Ей даже подумалось, что если она возьмёт в руки бразды правления, то сможет успешно управлять им.

Прогноз оказался верным. Когда г-жа Ли стала хозяйкой торговой точки, продажи начали расти. То были трудные будни, так как приходилось проводить на работе чуть ли не круглые сутки, но клиенты прибавляли сил. Их энергетика вдохнула жизнь в её существование.

Не обошлось и без проблем. Видимо, из-за роста продаж в её магазине, поблизости открыли ещё один сетевой круглосуточный магазин. Со временем интервалы между звонками колокольчика, возвещающим приход покупателя, становились всё длиннее. На душе было тяжело, но г-жа Ли не отчаивалась и продолжала трудиться - с усердием и душой. И её искренность, похоже, нашла отклик в душах людей, поскольку вскоре соседи снова потянулись в её магазин. - У нового магазина высокая узнаваемость бренда, да и товары другие, поэтому я была ограничена тем, что могла предложить покупателям. Но я просто старательно работала, как раньше, и ждала клиентов. И вот прошло шесть месяцев, и, представляете, большинство снова стали ходить ко мне.

В 2021 году, когда компания Home Plus свернула бизнес с круглосуточными магазинами, г-жа Ли Чжон Сим поменяла бренд, и её магазин стал частью сети eMart24. Она прикупила также небольшой ресторан, который находился рядом с магазином, и увеличила торговую площадь в два раза. Правда, в той же мере выросли и расходы. В деревне, где количество покупателей ограниченно, с точки зрения продаж увеличивать площадь магазина не было необходимости. Но мысли г-ж Ли были направлены на другое. - Поскольку магазин был маленьким, я не могла сделать многое из того, о чём мечтала. Скажем, человек покупает готовый обед, а внутри негде присесть, поэтому ему приходится есть на улице. Каждый раз у меня из-за этого болела душа. Я хотела сделать так, чтобы люди могли поесть в магазине, где летом было бы свежо и приятно, а зимой тепло и уютно. То, что площадь магазина увеличилась в два раза, не означает, что соответственно выросли продажи, но я исполнила свою мечту.

Зона для еды внутри магазина, где под уютным освещением льётся спокойная музыка, а сквозь сплошное стекло окна взгляд убегает до самого горизонта, ничем не отличается от изысканного кафе с хорошим видом где-нибудь на курорте. Моё внимание привлекает навороченная кофемашина, которую можно увидеть разве что в фирменной кофейне. Она существенно отличается от простого автомата в обычном круглосуточном магазине. Г-жа Ли делает все, размалывает зёрна, готовит кофе и взбивает паром молоко. Она не поленилась пройти обучение и получила сертификат бариста 1-й категории.





Г-жа Ли протирает столы в зоне для еды. Она оборудовала эту зону, чтобы покупатели могли поесть и отдохнуть, наслаждаясь видом за панорамными окнами. Но сейчас из-за пандемии есть внутри магазинов запрещено, что не может не огорчать г-жу Ли.

Теперь магазин г-жи Ли Чжон Сим выглядит так, что его невозможно назвать просто круглосуточным магазином. Но сокровище, которым она по-настоящему дорожит, - это её работники.

Если зайти в приложение по поиску работы, можно увидеть, что в большинстве случаев в круглосуточные магазины ищут временных работников. Так предприниматели отчаянно пытаются сэкономить на оплате труда, в частности на отпускных. Но г-жа Ли выбрала другой путь. Она хочет, чтобы люди, работающие здесь, гордились и дорожили своим рабочим местом, пусть это всего лишь круглосуточный магазин. Она не только выплачивает отпускные и обеспечивает их страховкой: на каждый праздник работники получают небольшой бонус, а также имеют доплату за длительную работу. Люди, которые дорожат своим местом, работают с такой отдачей, как будто это их собственное дело. Поэтому, когда бы вы ни зашли сюда, ощущение будет такое, словно вас встречает сам хозяин, а не студент на подработке. Когда работник доволен, клиенты тоже покидают магазин в хорошем настроении. В этом секрет повышения продаж.

Соседи, которые занимаются сельским хозяйством, приносят ей овощи, а те, у кого есть сад, угощают фруктами. Всем этим она делится с работниками. Ибо в этом месте живёт неутраченная щедрость, присущая деревенским жителям.

Поэтому круглосуточный магазин г-жи Ли - это районный клуб и деревенский павильон. Старушка, присматривающая за хворающим мужем, молодая мама, заботящаяся о больном сыне, фермер, заглянувший на огонёк после того, как разбросал навоз по полю, гастарбайтер в пропитанном машинным маслом комбинезоне. Когда они входят в магазин, г-жа Ли на время становится им сестрой, дочерью, подругой.





О До Оп,поэт

Ха Чжи Квон,фотограф





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2022)





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