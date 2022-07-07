В РК обсудили принудительный труд в годы японской оккупации

ⓒYONHAP News

Четвёртого июля в Сеуле состоялось первое заседание совета по вопросам принудительного труда в годы японской оккупации. Оно прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Чо Хён Дона. В состав совета входят 12 человек, среди которых представители общественных организаций, адвокаты жертв принудительного труда, учёные, журналисты и представители деловых кругов.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, участники заседания пришли к общему мнению по трём делам, по которым вынесен вердикт Верховного суда. В настоящий момент в судах находятся 67 исков, касающихся принудительного труда, в том числе девять дел поданы в Верховный суд. Эти и ещё не поданные иски будут рассмотрены позже.

Представители жертв принудительной трудовой мобилизации обратились к правительству с просьбой приложить дипломатические усилия для урегулирования неразрешённых вопросов напрямую с японскими компаниями, к которым предъявлены иски. Пока японские компании даже не отвечают на просьбы встретиться с жертвами.

Под принудительной мобилизацией в годы японской оккупации понимается привлечение корейцев к сложным и опасным работам без выплаты каких-либо денежных компенсаций. Верховный суд Республики Корея уже вынес решения по нескольким искам в адрес японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal. Суд обязал выплатить компенсации жертвам.

Компенсации остаются одной из основных проблем в отношениях между Сеулом и Токио. Для её решения необходимо тесное и искреннее двухстороннее сотрудничество.