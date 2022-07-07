Математик Хо Чжун И - лауреат Филдсовской премии

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39-летний учёный Хо Чжун И (June Huh) стал обладателем Филдсовской премии, одной из самых престижных наград в области математики. Церемония награждения состоялась пятого июля в рамках Международного математического конгресса в Хельсинки. Профессор Принстонского университета и Корейского института перспективных исследований (KIAS) стал первым учёным корейского происхождения, удостоенным данной награды. Хо Чжун И родился в 1983-м году в Калифорнии, но его детские годы прошли в Республике Корея. Он специализировался в области физики и астрономии на бакалавриате Сеульского государственного университета, изучал математику в аспирантуре данного университета, а в 2014-м году получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете.

Филдсовская премия присуждается каждые четыре года Международным математическим союзом молодым учёным в возрасте до сорока лет, внёсшим значительный вклад в науку. Её часто называют Нобелевской премией в области математики. Наряду с Хо Чжун И, лауреатами премии этого года стали Джеймс Мейнард из Оксфордского университета, Хьюго Дюминил-Копеy из Института перспективных научных исследований во Франции и Марина Вязовская, уроженка Украины, профессор Швейцарского технологического института в Лозанне.

За всю историю Филдсовской премии, которая вручается с 1936-го года, её лауреатами стали 60 человек. Среди обладателей награды больше всего учёных из США и Франции. Среди выходцев из стран Азии трое японцев, американец китайского и француз вьетнамского происхождения.