Ситуация на финансовом рынке продолжает ухудшаться

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По итогам торгов на Корейской бирже, состоявшихся шестого июля, её главный индекс KOSPI опустился ниже отметки в 2.300 пунктов. Это произошло впервые с октября 2020-го года. К падению индекса привело сокращение продаж компаний и частных инвесторов. На поведение инвесторов повлияло укрепление доллара, курс которого впервые за 13 лет превысил 1.300 вон.

Ситуация на финансовом рынке не может не сказаться на росте потребительских цен. Согласно докладу Национального статистического управления от пятого июля их июньский индекс составил 108,22 пункта. Это на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и максимальный показатель с ноября 1998 года. Рост потребительских цен связан в первую очередь с международным ростом цен на энергоресурсы и зерно. Эксперты прогнозируют ещё бóльшую инфляцию. Если в марте её уровень составил 4,1%, то уже в мае - 5,4%. Высока вероятность того, что Банк Кореи больше не сможет сдерживать темпы роста цен и вынужден будет повышать учётную ставку.

Представители самогó Банка Кореи также подтвердили вероятность неблагоприятного сценария. По их словам, в ближайшем будущем инфляция может превысить 6% из-за продолжающихся проблем с поставками сырья и продовольствия. Некоторые эксперты говорят о возможном повышении учёной ставки сразу на полпроцента. В связи с ухудшением экономической ситуации правительство провело совещание, на котором обсуждались меры по её стабилизации.