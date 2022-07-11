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Дата рождения: 19 января 1991 г.

Рост: 185 см

Дебют: Веб-сериал «WHY: Причина, по которой тебя бросили» (WHY : 당신이 연인에게 차인 진짜 이유), 2018 г.





Актёр Хван Ин Оп родился в городе Ыйчжонбу провинции Кёнгидо. С детства мечтал о актёрской карьере, однако начал свой жизненный путь в модельном бизнесе. В 2018 году Хван Ин Оп принял участие в съёмках первой в карьере работы – веб-сериала «WHY: Причина, по которой тебя бросили». Несмотря на поздний возраст для начала актёрской карьеры, ведь тогда артисту было 28 лет, он успешно сыграл роль студента. На следующий год последовали съёмки, но на этот раз в сериале телеканала KBS2 «Романтическая комедия Чосон – Ноктучжон» (조선로코-녹두전), созданном по мотивам одноименного веб-комикса компании Naver. В 2020 году актёр снялся в сериале «Опять 18» (18어게인), в котором сыграл одну из главных ролей. Далее последовал ещё ряд успешных проектов: сериалы «Истинная красота» (여신강림), «Аннарасуманара» (안나라수마나라) и «Почему О Су Чжэ?» (왜 오수재인가). Стоит отметить последний сериал, в котором актёр сыграл ученика адвоката О Су Чжэ, роль которой исполнила актриса Со Хён Чжин (서현진).