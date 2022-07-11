Чрезвычайная ситуация (비상선언)

Красные туфли (5) 아무거나요
2022-07-11
#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-11
Режиссер: Хан Чжэ Рим
В ролях: Сон Ган Хо, Ли Бён Хон, Чон До Ён
Премьера: 3 августа 2022 г.
На борту рейса, следующего из РК на Гавайи, возникает внештатная ситуация – неожиданно умирает один из пассажиров. Экипаж самолёта собирается объявить чрезвычайную ситуацию на борту и скорейшим образом совершить аварийную посадку. Тем временем по указанию руководства страны создаётся оперативный центр, задача которого состоит в том, чтобы немедленным образом вернуть самолёт на землю.
2022-07-11
2022-07-09
2022-07-09
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