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Чрезвычайная ситуация (비상선언)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-11


Режиссер: Хан Чжэ Рим

В ролях: Сон Ган Хо, Ли Бён Хон, Чон До Ён

Премьера: 3 августа 2022 г.


На борту рейса, следующего из РК на Гавайи, возникает внештатная ситуация – неожиданно умирает один из пассажиров. Экипаж самолёта собирается объявить чрезвычайную ситуацию на борту и скорейшим образом совершить аварийную посадку. Тем временем по указанию руководства страны создаётся оперативный центр, задача которого состоит в том, чтобы немедленным образом вернуть самолёт на землю.

Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
Чрезвычайная ситуация (비상선언)
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