Красные туфли (4) 그게 어때서

Красные туфли (5) 아무거나요
2022-07-11
#Говорим как герои сериалов l 2022-07-04
Диалог недели
선희 (Сон Хи): 이게 말이 되냐?
Сон Хи: Ты думаешь, это нормально?
옥경 (Ок Гён): 왜. 그게 어때서!
Ок Гён: А что? Что-то не так?
선희 (Сон Хи): 이걸 선물이라고 사왔냐? 이거 문방구 애들 장난감 파는데서 사온 거잖아!
Сон Хи: Ты купила это в качестве подарка? Да такие бусы продаются в отделе с детскими игрушками в магазине канцтоваров!
옥경 (Ок Гён): 어디서 사왔건 뭔 상관이야. 진주야 진주!
Ок Гён: Какая разница, где я их купила. Это жемчуг, я тебе говорю.
선희 (Сон Хи): 야! 소옥경!!
Сон Хи: Эй! Со Ок Гён!!
옥경 (Ок Гён): 아, 몰라몰라. 그냥 해. 사람이 싸구련데 비싼 게 뭐 필요하다구.
Ок Гён: Ничего не знаю. Подарим это. Если человек сам дешёвка, куда ему дорогие подарки.
선희 (Сон Хи): 뭐? 싸구려? 야!! 너 죽고 싶냐?
Сон Хи: Что? Дешёвка? Эй! Тебе жить надоело?
Фраза недели
그게 어때서
[кы-гэ о-ттэ-со]
Что-то не так?
Примеры
☞ - 어떻게 하루 종일 잠만 잘 수 있어?
- 그게 뭐 어때서!
«- Как ты можешь спать целый день?
- А что такого?»
Другие выражения
☞ 그게 뭐 어때서
«А что такого?», «Что-то не так?», «Ну и что?»
☞ 이게 말이 되냐?
«Ты думаешь, это нормально?», «Это вообще что такое?», «Это вообще как называется?»
2022-07-11
2022-07-09
2022-07-09
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