Красные туфли (4) 그게 어때서

Диалог недели

선희 (Сон Хи): 이게 말이 되냐?

Сон Хи: Ты думаешь, это нормально?

옥경 (Ок Гён): 왜. 그게 어때서!

Ок Гён: А что? Что-то не так?

선희 (Сон Хи): 이걸 선물이라고 사왔냐? 이거 문방구 애들 장난감 파는데서 사온 거잖아!

Сон Хи: Ты купила это в качестве подарка? Да такие бусы продаются в отделе с детскими игрушками в магазине канцтоваров!

옥경 (Ок Гён): 어디서 사왔건 뭔 상관이야. 진주야 진주!

Ок Гён: Какая разница, где я их купила. Это жемчуг, я тебе говорю.

선희 (Сон Хи): 야! 소옥경!!

Сон Хи: Эй! Со Ок Гён!!

옥경 (Ок Гён): 아, 몰라몰라. 그냥 해. 사람이 싸구련데 비싼 게 뭐 필요하다구.

Ок Гён: Ничего не знаю. Подарим это. Если человек сам дешёвка, куда ему дорогие подарки.

선희 (Сон Хи): 뭐? 싸구려? 야!! 너 죽고 싶냐?

Сон Хи: Что? Дешёвка? Эй! Тебе жить надоело?





Фраза недели

그게 어때서

[кы-гэ о-ттэ-со]

Что-то не так?





Примеры

☞ - 어떻게 하루 종일 잠만 잘 수 있어?

- 그게 뭐 어때서!

«- Как ты можешь спать целый день?

- А что такого?»





Другие выражения

☞ 그게 뭐 어때서

«А что такого?», «Что-то не так?», «Ну и что?»

☞ 이게 말이 되냐?

«Ты думаешь, это нормально?», «Это вообще что такое?», «Это вообще как называется?»



