Музыкальные новинки июня 2022 года





Вновь вернулась вторая суббота месяца, когда мы знакомимся со свежими релизами разных музыкальных артистов Кореи! В июне было выпущено много песен, идеально подходящих для поездки на море или просто для легкой вечерней прогулки. Нашу рубрику мы открыли с заводной горячей летней песни «LOVE Shhh!»(러브 쉿!) в исполнении Чо Ю Ри(조유리), главной вокалистки проектной группы IZ*ONE(아이즈원). После распада группы, Чо Ю Ри дебютировала сольно.

Новый претендент на титул «королевы лета» Сон Ми(선미) представила публике две горячие летние треки – «Воодушевлена»(열이 올라요) и «Юношеское увлечение»(풋사랑). В нашем эфире прозвучала песня «Юношеское увлечение».

Следом прозвучали песня My Love в исполнении певца и актера Со Ин Гука и «Ничего нового» - новая работа певицы Сон Сын Ён. Известная как Адель(Adele) Кореи, Сон Сын Ён впервые проявила себя в 2012 году, став победителем первого сезона музыкального конкурса «Голос Кореи»(The Voice of Korea), корейской версии американского телешоу «The Voice». Сон Сын Ён занимает второе место по количеству побед в музыкальном шоу «Король масок»(복면가왕) – у нее восемь побед и восемь недель участия в шоу в звание лучшего исполнителя. Месяц назад певица выпустила сингл под названием «Ничего нового»(별 다를 거 없어). Это ремейк песни автора-исполнителя Ли Чжун Хо(이준호).

Певец Им Чжэ Бом(임재범) представил трек-пролог к предстоящему новому альбому. Пластинка под названием [Семь и запятая](세븐 콤마) будет седьмым альбомом певца и его первой работой за семь лет. Песня под названием «Утешение»(위로) соответствует своему названию – она доносит слова утешения каждому из нас.

Далее на наших волнах прозвучала корейская народная песня «Хангансу тхарён»(한강수타령). В переводе она звучит как «Песнь о реке Ханган». Это народная песня провинции Кёнгидо, в которой поется о прелестном пейзаже на берегах реки Ханган и неторопливой прогулке на лодке. Композицию исполняет кроссоверная группа RabidAnce(라비던스). Как и кроссоверный квартет Forestella(포레스텔라), RabidAnce были сформированы в рамках музыкального шоу «Phantom Singer»(팬텀싱어) или «Призрачный певец».

Нашу рубрику мы завершили новой песней популярного певца Ли Му Чжина(이무진). В новую пластинку вошли пять треков, каждый из которых заслуживает внимания. В сегодняшнем выпуске мы остановились на треке «Космонавт»(우주비행사). Под веселую джазовую мелодию с неким юмором и иронией поется о том, как со временем все мы теряем детскую наивность.