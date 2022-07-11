Красные туфли (5) 아무거나요
2022-07-11
#Говорим как герои сериалов l 2022-07-11
Диалог недели
건욱 (Кон Ук): 커피, 아이스로 줘요, 따뜻한 걸로 줘요?
Кон Ук: Какой кофе будете: со льдом или горячий?
혜빈 (Хе Бин): 아무거나요. 아니 안 마셔요!
Хе Бин: Любой. А, нет, я не буду кофе.
건욱 (Кон Ук): 비싼 것만 마시니까 뭐 우리 집 싸구려는 입에 맞겠어요? 잘 생각했어요.
Кон Ук: Ну, да, вы же только дорогие напитки пьете, наш дешевый кофе вам не придется по вкусу. Правильное решение.
혜빈 (Хе Бин): 뭐야? 재수 없어!
Хе Бин: Чего? Ну и придурок.
Фраза недели
아무거나요
[А-му-го-на-ё]
Любой / Что угодно / Что попало.
Примеры
☞ - 바닐라 아이스크림 먹을래 초코 아이스크림 먹을래?
«Ты какое мороженое будешь: ванильное или шоколадное?»
- 아무거나!
«Любое!»
Другие выражения
☞ 아무 데나
«Любое место»
☞ 아무 때나
«Любое время»
Примеры
☞ 아무 때나 전화하세요.
«Звоните в любое время».
☞ 그런 건 아무 데나 안 팔지.
«Такие вещи где попало не продают».
2022-07-11
2022-07-09
2022-07-09
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