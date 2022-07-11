Красные туфли (5) 아무거나요

Диалог недели

건욱 (Кон Ук): 커피, 아이스로 줘요, 따뜻한 걸로 줘요?

Кон Ук: Какой кофе будете: со льдом или горячий?

혜빈 (Хе Бин): 아무거나요. 아니 안 마셔요!

Хе Бин: Любой. А, нет, я не буду кофе.

건욱 (Кон Ук): 비싼 것만 마시니까 뭐 우리 집 싸구려는 입에 맞겠어요? 잘 생각했어요.

Кон Ук: Ну, да, вы же только дорогие напитки пьете, наш дешевый кофе вам не придется по вкусу. Правильное решение.

혜빈 (Хе Бин): 뭐야? 재수 없어!

Хе Бин: Чего? Ну и придурок.





Фраза недели

아무거나요

[А-му-го-на-ё]

Любой / Что угодно / Что попало.





Примеры

☞ - 바닐라 아이스크림 먹을래 초코 아이스크림 먹을래?

«Ты какое мороженое будешь: ванильное или шоколадное?»

- 아무거나!

«Любое!»





Другие выражения

☞ 아무 데나

«Любое место»

☞ 아무 때나

«Любое время»





Примеры

☞ 아무 때나 전화하세요.

«Звоните в любое время».

☞ 그런 건 아무 데나 안 팔지.

«Такие вещи где попало не продают».



