Летние блюда в Северной Корее

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Чхобок (초복), или первый самый жаркий день по корейскому народному календарю, приходится в этом году на 16 июля. Есть также чунбок (중복) -второй жаркий день, и мальбок (말복) - последний жаркий день. В жаркие летние дни предки современных корейцев спасались от жары, отдыхая у воды или под деревьями. В этот период они питались здоровой пищей, которая восстанавливает силы. Северокорейское СМИ рассказывают, что в самые жаркие дни нужно побольше отдыхать, избегать палящего солнца и потреблять горячую пищу, чтобы «бороться с жарой с помощью жары», как гласит корейская поговорка. О летних блюдах, которые едят северокорейцы, расскажет г-н Юн Чжон Чхоль, который работал шеф-поваром в знаменитом пхеньянском ресторане «Оннюгван». Он перебрался на Юг в 2000 году, а в 2015 году основал ресторан, который специализируется на блюдах северокорейской кухни.