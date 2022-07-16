В РК подготовят 100 тыс. специалистов по кибербезопасности

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В Республике Корея будут подготовлены 100 тысяч специалистов по кибербезопасности. Об этом сообщил президент страны Юн Сок Ёль, выступая 13 июля в Соннаме провинции Кёнгидо на церемонии, посвящённой Дню защиты информации. Глава государства подчеркнул необходимость развития соответствующих технологий и стратегий в условиях, всё более характерных для гибридных войн. Создание системы реагирования на киберугрозы совместно с государственным и частным секторами, а также единой системы обмена информацией позволит предотвратить и эффективно реагировать на киберугрозы.

В планы главы государства входит также создание специального отряда кибербезопасности по примеру израильской военно-академической программы «Тальпиóт». После окончания службы в отряде можно будет продолжить службу в вооружённых силах или устроиться на гражданскую службу. Планируется создать резервные войска кибербезопасности для использования в чрезвычайной ситуации. Планируется также расширить количество мест в бакалавриате и магистратуре по соответствующей специальности. Кроме того, глава государства намерен форсировать присоединение Республики Корея к Будапештской конвенции о реагировании на киберпреступления.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий уже опубликовало подробный план подготовки кадров в сфере кибербезопасности. В ходе его реализации ожидается увеличение количества профильных университетов, создание специализированных образовательных программ и исследовательских групп.