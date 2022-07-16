Начато расследование против экс-глав Национальной службы разведки РК

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13 июля Центральная окружная прокуратура Сеула инициировала обыск в Национальной службе разведки в связи с делом об убийстве государственного служащего в Жёлтом море, а также в связи с рядом дел о репатриации северокорейских рыбаков. Согласно судебному решению, представители службы разведки должны предоставить запрашиваемые материалы, среди которых отчёты, записи о создании или удалении информации, переписка между сотрудниками и другие данные.

Расследование было начато после того, как 6 июля Национальная служба разведки подала иск против двух своих бывших сотрудников руководящего уровня. Экс-глава организации Пак Чи Вон подозревается в несанкционированном удалении отчётов с секретной информацией об убийстве северокорейскими военными южнокорейского госслужащего по имени Ли Дэ Чжун в водах Жёлтого моря в сентябре 2020 года. Сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства пропал без вести при исполнении служебных обязанностей. Тогда правительство расценило его исчезновение как попытку бегства на Север. На следующий день после исчезновения Ли Дэ Чжун был найден застреленным в южнокорейских территориальных водах. Сначала в Национальной службе разведки был составлен отчёт о том, что госслужащий не пытался бежать на Север, а случайно упал в море с палубы патрульного катера. Бывший глава службы разведки Пак Чи Вон подозревается в том, что он приказал уничтожить данный отчёт.

Другой экс-глава Национальной службы разведки Со Хун подозревается в преждевременном завершении допроса северокорейских рыбаков и их репатриации на родину через пограничный пункт Пханмунчжом. Это случилось в ноябре 2019 года, когда два северокорейских рыбака убили 16 своих товарищей и выразили желание остаться на Юге. Тогдашнее правительство посчитало действия рыбаков преступлением, а мотивы остаться на Юге неясными. В этой связи рыбаки были переданы северокорейской стороне. Резонанс общественности вызвали фотоматериалы, на которых видно, что в момент передачи рыбаки сопротивляются.

Ожидается, что расширение масштабов расследований может затронуть не только Национальную службу разведки, но и высокопоставленных сотрудников министерства обороны и администрации президента.