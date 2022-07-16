Банк Кореи повысил учётную ставку на 0,5%

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13 июля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение о повышении учётной ставки на полпроцента, и теперь она составляет 2,25%. Это первое повышение учётной ставки сразу на полпроцента. Решение о повышении учётной ставки обусловлено инфляционным давлением. В настоящий момент инфляция превышает 6% в годовом исчислении, и эксперты предсказывают её дальнейший рост. До конца июля на рост цен будет оказывать давление разница с процентной ставкой Федеральной резервной системы США. Сейчас она составляет от нуля до четверти процента. Такая ситуация приводит к оттоку капиталов, падению корейской воны, росту цен на импортные товары и сырьё.

Несмотря на готовность Банка Кореи к стабилизации внутренних цен, проблему инфляции нельзя назвать полностью решённой. Если Федеральная резервная система США решится на резкое повышение учётной ставки, то между учётными ставками Республики Корея и США снова может возникнуть дисбаланс, способный негативно повлиять на внутренний рынок. Банк Кореи окажется в сложной ситуации, при которой как повышение учётной ставки, так и её сохранение будут неблагоприятны для внутренней экономики.