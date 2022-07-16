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#Мелодии Кореи l 2022-07-14
История появления традиционной мелодии «Сучжэчхон» восходит к седьмому веку. Благодаря красивым, трогательным словам песня передавалась из уст в уста на протяжении пятисот лет и была записана на корейском языке после создания письменности хангыль. Эта мелодия считается эталоном придворной музыки и до сих пор служит вдохновением для написания новых современных вариаций.
Выпуск 574. Песня «Сучжэчхон»
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