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Песня «Сучжэчхон»

#Мелодии Кореи l 2022-07-14

Мелодии Кореи

Песня «Сучжэчхон»

История появления традиционной мелодии «Сучжэчхон» восходит к седьмому веку. Благодаря красивым, трогательным словам песня передавалась из уст в уста на протяжении пятисот лет и была записана на корейском языке после создания письменности хангыль. Эта мелодия считается эталоном придворной музыки и до сих пор служит вдохновением для написания новых современных вариаций.


Выпуск 574. Песня «Сучжэчхон»

  • Песня «Высоко взойди, месяц» – Ын Хи Чжин (вокал)
  • Мелодия «Сучжэчхон» – Государственный оркестр традиционных инструментов
  • Мелодия «Сучжэчхон» – Битбокс-группа «Seoul Pistolz», ансамбль традиционных ударных инструментов «Квангэтхо самульнори»
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