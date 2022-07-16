Красные туфли (6) 웃기지 마

Банк Кореи повысил учётную ставку на 0,5%
2022-07-16
#Говорим как герои сериалов l 2022-07-18
Диалог недели
희경 (Хи Гён): 너 뭐하는 거야. 우리 혜빈이한테 사진을 보여줘?
Хи Гён: Ты что вытворяешь? Это ты показала фото моей Хе Бин?
니가 이런 식으로 내 목을 죄면 난 가만있을 줄 알았니?
Думаешь, если вот так схватишь меня за горло, я ничего не предприму?
너 진짜 죽을래? 죽고 싶어?
Тебе жить надоело? Решила свести счёты с жизнью?
젬마 (Джемма): 사진 보여준 적 없어요.
Джемма: Я не показывала фото.
희경 (Хи Гён): 웃기지 마. 너야. 니가 사진 보여준 거야.
Хи Гён: Не смеши. Это ты. Это ты показала фотографию.
Фраза недели
웃기지 마
[Ут-ки-чжи-ма]
Не смеши
Примеры
☞ - 오늘 내가 제일 일찍 왔어!
«Я сегодня раньше всех пришла!»
- 웃기지 마! 너 맨날 지각하잖아!
«Не смеши! Ты же все время опаздываешь!»
Другие выражения
☞ 너 죽을래? / 죽고 싶어?
«Тебе что, жить надоело?»
2022-07-16
2022-07-15
2022-07-15 14:18:20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать