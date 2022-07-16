Красные туфли (6) 웃기지 마

Диалог недели

희경 (Хи Гён): 너 뭐하는 거야. 우리 혜빈이한테 사진을 보여줘?

Хи Гён: Ты что вытворяешь? Это ты показала фото моей Хе Бин?

니가 이런 식으로 내 목을 죄면 난 가만있을 줄 알았니?

Думаешь, если вот так схватишь меня за горло, я ничего не предприму?

너 진짜 죽을래? 죽고 싶어?

Тебе жить надоело? Решила свести счёты с жизнью?

젬마 (Джемма): 사진 보여준 적 없어요.

Джемма: Я не показывала фото.

희경 (Хи Гён): 웃기지 마. 너야. 니가 사진 보여준 거야.

Хи Гён: Не смеши. Это ты. Это ты показала фотографию.





Фраза недели

웃기지 마

[Ут-ки-чжи-ма]

Не смеши





Примеры

☞ - 오늘 내가 제일 일찍 왔어!

«Я сегодня раньше всех пришла!»

- 웃기지 마! 너 맨날 지각하잖아!

«Не смеши! Ты же все время опаздываешь!»





Другие выражения

☞ 너 죽을래? / 죽고 싶어?

«Тебе что, жить надоело?»



