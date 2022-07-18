Выходит новый сингл певицы Николь из KARA

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Экс-участница группы KARA (카라) Николь (니콜) возвращается с новой музыкальной работой. Релиз цифрового сингла запланирован на 27 июля, сообщает продюсерское агентство JWK Entertainment. Певица дебютировала в 2007 году в составе группы KARA, после чего в январе 2014 года покинула коллектив, продолжив музыкальную карьеру соло. В том же году вышел её первый сольный мини-альбом. В своём большинстве Николь выступала в Японии. Новый цифровой сингл станет первой музыкальной работой певицы в РК за последние восемь лет за исключением саундтреков к южнокорейским сериалам. Николь уже завершила съёмки музыкального видеоклипа к песне и в настоящее время готовится принять участие в телевизионных передачах, сообщили в агентстве JWK Entertainment.