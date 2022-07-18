В США предложили снять ремейк к южнокорейскому сериалу «Странный адвокат У Ён У»

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Южнокорейская студия AStory получила предложение из США о создании американской версии сериала «Старнный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우). В настоящее время компания находится в процессе рассмотрения данного вопроса, сообщил её представитель. Сериал «Старнный адвокат У Ён У» повествует об истории девушки-адвоката с расстройством аутического спектра, роль которой сыграла актриса Пак Ын Бин (박은빈). Его премьера состоялась 29 июня на телеканале ENA, и на сегодняшний день – это один из популярных сериалов на южнокорейском телевидении. Наивысший телевизионный рейтинг сериала составил 9,5%. Контент также доступен для просмотра на платформе Netflix, в которой занял первое место по количеству часов просмотра среди неанглоязычных сериалов.