Netflix расширяет своё присутствие в РК

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Компания Netflix расширяет своё присутствие на медийном рынке РК. В будущем пользователям платформы будут представлены не только фильмы и сериалы, но также и развлекательный контент. На второе полугодие 2022 года запланирован выход четырёх передач: музыкального шоу Take 1 (테이크1), спортивного конкурса Physical 100 (피지컬: 100), передачи о южнокорейских мастерах Korea #1 (코리아 넘버원) и второго сезона шоу «Ад одиночек» (솔로지옥). Ранее были представлены несколько видов развлекательного контента, два из которых получили большую популярность у зрителей. В их числе первый сезон шоу «Ад одиночек» и передача «Голодный и волосатый» (먹보와 털보). Первый шаг уже сделан и в скором времени Netflix станет платформой, где можно будет насладиться разнообразным развлекательным контентом, подчеркнули в компании.