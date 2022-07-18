Что ждёт зрителей во втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

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Создатель сериала «Игра в кальмара», режиссёр и сценарист Хван Дон Хёк (황동혁) в интервью канадскому телеканалу APTN поделился новостями о втором сезоне сериала. В первую очередь, главный герой Сон Ги Хун предстанет в новом для зрителя образе. Это уже будет более хитрый персонаж по сравнению с первым сезоном. Основной акцент будет сделан на том, каким образом Сон Ги Хун покажет себя во время участия в новых играх. Хван Дон Хёк также рассказал о завершении работы по выбору игр для второго сезона. Это была не простая задача, отмечает режиссёр, поскольку большая часть игр, которые он знает, уже была использована им в первой части сериала. Как и в прошлый раз главным критерием при выборе была простота правил игр и возможность показать с их помощью сложность эмоций и внутреннего состояния игроков.