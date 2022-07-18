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Предел (리미트)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-18


Режиссер: Ли Сын Чжун

В ролях: Ли Чжон Хён, Мун Чжон Хи, Чин Со Ён

Премьера: 17 августа 2022 г.


Офицер полиции Со Ын получает задание сыграть роль женщины, у которой похитили ребёнка. Однако вскоре она получает звонок от неизвестного, в результате чего узнаёт о похищении своего сына. У неё есть ровно 48 часов, чтобы найти и освободить заложников.

Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
Предел (리미트)
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