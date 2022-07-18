Предел (리미트)

В США предложили снять ремейк к южнокорейскому сериалу «Странный адвокат У Ён У»
2022-07-18
#Новости шоу-бизнеса l 2022-07-18
Режиссер: Ли Сын Чжун
В ролях: Ли Чжон Хён, Мун Чжон Хи, Чин Со Ён
Премьера: 17 августа 2022 г.
Офицер полиции Со Ын получает задание сыграть роль женщины, у которой похитили ребёнка. Однако вскоре она получает звонок от неизвестного, в результате чего узнаёт о похищении своего сына. У неё есть ровно 48 часов, чтобы найти и освободить заложников.
2022-07-18
2022-07-19 14:16:28
2022-07-19 12:19:52
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