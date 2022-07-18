Предел (리미트)





Режиссер: Ли Сын Чжун

В ролях: Ли Чжон Хён, Мун Чжон Хи, Чин Со Ён

Премьера: 17 августа 2022 г.





Офицер полиции Со Ын получает задание сыграть роль женщины, у которой похитили ребёнка. Однако вскоре она получает звонок от неизвестного, в результате чего узнаёт о похищении своего сына. У неё есть ровно 48 часов, чтобы найти и освободить заложников.