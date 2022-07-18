« Madame Saennim » de Park Hwa-seong

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Ким Ын Гё нанялся на должность сотрудника, который выполнял для школы разные поручения, например, мёл двор, открывал и закрывал ворота и учительскую, покупал нужные товары для учителей – попросту говоря, он нанялся разнорабочим, а когда построили новое общежитие, Ким Ын Гё устроил туда кухаркой свою жену, чтобы оба зарабатывали деньги. Так что ученицы из общежития уважительно называли их «Сэнним» и «госпожа Сэнним», но в школе он всегда был просто Ын Гё.









Из другой комнаты доносился стук швейной машинки.

- Ох, целыми днями только этим и занимается… – тихо пробормотала бабушка Ын Э.

Затем она отставила коробку в освещаемое солнцем место, а сама села перед ней, вытянув ноги. Коробка была доверху набита синей, жёлтой, белой и фиолетовой бумагой. Ткани, заготовленные для искусных рук дочери-швеи, обычно были завёрнуты в гладкую и блестящую цветную бумагу. Раньше бумага сразу рвалась, сминалась и потому выбрасывалась, но теперь её аккуратно прибирали бабушкины руки. За собранную бумагу жена племянника, торговка рисовыми хлебцами, каждый раз давала пачку сигарет.





안방에서는 재봉침 소리가 달달달달 굴러나왔다.





“어이구! 허구한 날 저 짓만 하니...”





은애 할머니는 가만히 중얼거리며 양지쪽으로 상자를 놓고

그 앞에 퍼더버리고 앉았다.

상자는 푸르고 노랗고 희고 그리고 또 보라색 따위의 종이로 가득 채워져 있었다.





딸의 바느질 솜씨 덕을 보려고 들어오는 옷감들은

대개 매끈하고 반들거리는 색색 종이에 싸여져 있었다.

전에는 들어오는 대로가 다 그럭저럭 찢겨지고 구겨지고 그래서 버려지기 마련이었는데 이제는 할머니 손으로 정리되는 것이다.

그것을 모아다 떡장수 하는 조카며느리에게 주면

번번이 담뱃갑이 쥐여지곤 했던 것이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В те времена приготовление еды или шитьё считались занятиями, естественными для женщин, или уделом бедных женщин, вынужденных самостоятельно зарабатывать на жизнь. Писательнице Пак Хва Сон было за шестьдесят, когда было опубликовано это произведение. Несмотря на преклонный возраст, автор хотела призвать читательниц к независимой жизни, свободной от рамок и правил, навязанных обществом.









- Я всю жизнь готовила для других, а твоя мать всю жизнь шьёт для других. Ты тоже хочешь провести всю свою жизнь вот так?

- А что в этом плохого? Все люди в жизни чем-то занимаются. Вы с мамой всю жизнь служили другим, и это намного лучше, чем если бы вы ничего не делали. И я так хочу. Я изучу дизайн и буду делать из маленького большое, из плохого хорошее, из хорошего великолепное. Разве это не замечательно?





“난 밥 짓다 늙고, 어민 바느질하다 늙었는데,

너도 옷 짓다 늙을테냐?”





“그럼 어때요? 사람이란 일생을 뭘 하면서 늙어가는 게 아녜요?

할머니나 엄마나 다 남을 위해 봉사를 했으니 안한거보다 얼마나 장해요?

저도 그렇죠.

디자인을 연구해서 작은 걸루도 크게, 나쁜 걸루도 좋게,

좋은 걸루는 더욱 훌륭하게 만들면 오죽 좋아요?









Писательница Пак Хва Сон (16.04.1904 – 30.01.1988) родилась в г. Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Дебютировала в 1925 году, опубликовав рассказ «В канун праздника Чхусок».