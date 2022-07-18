Холодная лапша нэнмён в Северной Корее

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Из-за неумолимой жары, охватившей в эти дни страну, многие южнокорейцы едят на обед лапшу, которую подают в охлаждённом кисло-сладком бульоне с мясом, овощами и варёным яйцом, а также обязательно с плавающими в бульоне тонкими кусочками льда. Холодной лапшой нэнмён по-пхеньянски угощали участников межкорейского саммита, который проходил 27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. «Оннюгван» - это ресторан, где готовят самый вкусный в Северной Корее нэнмён по-пхеньянски. Он расположен а живописном месте, на берегу реки Тэдонган в Пхеньяне. Ресторан, открытый по личному указанию основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в 2020-м году отметил своё 60-летие. Там работают повара, собранные со всей страны. Он предлагает изысканные блюда, в том числе, из крабов и морских черепах, но его фирменным блюдом является нэнмён по-пхеньянски. «Оннюгван» известен как место, которое посещали южнокорейские президенты во время межкорейских саммитов, проходивших в Пхеньяне. Бывший президент Ким Дэ Чжун побывал там в 2000 году, Ро Му Хён - в 2007 году, а Мун Чжэ Ин - в 2018 году.

О холодной лапше нэнмён по-пхеньянски расскажет г-н Юн Чжон Чхоль, который работал шеф-поваром в ресторане «Оннюгван». Он перебрался на Юг в 2000 году, а в 2015 году основал ресторан северокорейской кухни.